"Бавария" - "Реал" Мадрид: прогноз на матч 12.04.2017, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Подробности грядущего четвертьфинала Лиги чемпионов "Бавария" - "Реал" 12 апреля 2017, прогноз на игру - читайте в обзоре TopNews.

12 апреля 2017 года на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене футбольный клуб "Бавария" принимает мадридский "Реад" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится 12 апреля 2017 года в 21:45 мск.

Прямую трансляцию матча "Бавария" - "Реал Мадрид" 12 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:35 мск.

"Бавария" - "Реал" Мадрид, 12 апреля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Бавария" - "Реал" 12 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор предлагают поставить на победу хозяев за 1.81. Шансы «Реала» на победу оценены коэффициентом 4.62. Поставить на ничью после 90 минут можно за 4.10.

Аналитики уверены, что ужшкммт игра получится результативной: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.59, а на ТМ 2,5 гола — за 2.63.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.55. Самые вероятные авторы голов — Роберт Левандовски (1.65) и Криштиану Роналду (2.20).

"Бавария" - "Реал" Мадрид 12 апреля 2017: перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов

"Бавария" на предыдущей стадии турнира невозмутимо преодолела вялое сопротивление лондонского "Арсенала", разгромив его в двух матчах с одинаковым счетом 5:1.

"Арсенал" - "Бавария" 5:1 ВИДЕО голов

Интересно, что "Реал" похожим образом одолел "Наполи", дважды переиграв его со счетом 3:1.

"Наполи" - "Реал Мадрид" 1:3 ВИДЕО голов

В преддверии встречи испанский полузащитник дортмундской "Боруссии" Микель Мерино проанализировал игру мюнхенской "Баварии".

""Баварию" важно лишить мяча, однако такое вряд ли возможно. Для этого нужно действовать очень быстро, а против такой техничной команды это достаточно сложная задача. Кроме того, сама "Бавария" отлично осуществляет прессинг. Но "Реал" может использовать контратаки, когда им удастся перехватывать мяч у соперника. Фланговые защитники мюнхенцев часто подключаются к атаке, а у "Реала" есть скоростные игроки", - сказал он.

Бывший футболист сборной России и московского "Спартака" Валерий Карпин, несколько сезонов поигравший в чемпионате Испании, считает, что "Бавария" может обыграть "Реал".

"Ну и "Реал Мадрид" не безгрешен, так скажем. К обороне, наверное, тоже есть вопросы. Поэтому, думаю, что "Бавария" все-таки выиграет. "Реал" забьет, да, но "Бавария" выиграет", - прогнозирует он.