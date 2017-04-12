Путин: Россия не допустит "цветных революций" (ВИДЕО)

Президент РФ Владимир Путин пообещал не допустить "цветных революций" в России.

Российские власти не допустят «цветной» революции в стране и других странах ОДКБ. Об этом в интервью телеканалу «МИР» рассказал президент России Владимир Путин.

«Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ», - сказал Владимир Путин.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью этому ужшкммт же телеканалу ранее рассказал о письме от американского конгрессмена-«ястреба» Джона Маккейна.

«…Мне пришло письмо от группы конгрессменов США, в том числе там и известный персонаж Маккейн, который демократию в Беларуси ищет, что мы вот тут кого-то задержали. Затрагивают вопросы наших действий - белорусов и россиян - на этой территории, в том числе в Беларуси по обороне. Ну я ему пишу ответ, я найду, что ему ответить. Пускай они, во-первых, посмотрят на демократию в западных странах. Совсем недавно и бомбили, и травили слезоточивым газом, были водометы и дубины, и в Брюсселе, и в Лондоне, в Париже и в Германии. Куда уже дальше? Оплот демократии!», - сказал глава белорусского государства.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил , что любой стране необходимо в первую очередь заниматься своими внутренними проблемами.