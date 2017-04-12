Египтянке удалось сбросить свой вес почти в два раза.

Считавшаяся самой тяжелой женщиной в мире египтянка Иман Ахмед Абдулати, весившая около 500 килограммов, похудела почти в два раза в клинике индийского города Мумбаи. Сейчас весит около 260 килограммов.

"На данный момент Иман сбросила 242 килограмма", — цитирует РИА Новости лечащего врача женщины доктора Муффазала Лакдавалу.

Известно, что женщину привезли в клинику Мумбаи 11 февраля. Там она перенесла операцию по удалению значительной части желудка, что позволило сократить количество еды, которое она потребляет.

Иман Ахмед Абдулати ФОТО

Египтянке также прописали диету ужшкммт и физиотерапию. Всего за несколько первых дней пребывания в больнице она сбросила 100 килограммов.

Из-за ожирения женщина не покидала свой дом в течение 20 лет. Она перенесла инсульт и сейчас частично парализована.