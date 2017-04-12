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В СМИ попало письмо террориста на месте взрыва в Дортмунде

Опубликовано 12.04.17 12:11 В СМИ попало письмо террориста на месте взрыва в Дортмунде

Полиция ФРГ ищет «исламистский след» в деле о взрывах в Дортмунде в ФРГ.

Полиция ФРГ проверяет связь взрывов в Дортмунде возле автобуса футбольной команды «Боруссия Дортмунд» с исламистами, сообщает RT со ссылкой на газету Sueddeutsche Zeitung.

Правоохранители проверяют записку, найденную на месте инцидента, в которой написано «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного». В записке также утверждается, что немецкие самолёты «Торнадо» участвуют в «убийствах мусульман из «Исламского государства».

Также правоохранительные органы Германии проверяют подлинность опубликованного в интернете письма, в котором ответственность за нападение футболистов "Боруссии" берут ужшкммт на себя представители леворадикального антифашистского движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA и собственные источники.

По данным следствия, послание было опубликовано в интернете накануне ночью. В нем отмечается, что автобус с футболистами был выбран в качестве цели как "символ политики клуба", который недостаточно активно выступает против расизма, национализма и правого популизма.

Как сообщал Topnews, 11 апреля в Дортмунде возле автобуса футбольного клуба «Боруссия» произошли взрывы. В связи с этим матч Лиги чемпионов между немецкой командой и французским клубом «Монако», на который направлялись футболисты, отменён.
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