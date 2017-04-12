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Смертник Джалилов напился перед терактом в метро Санкт-Петербурга

Опубликовано 12.04.17 11:48 Смертник Джалилов напился перед терактом в метро Санкт-Петербурга

Теракт в Санкт-Петербурге 2017 унес жизнь еще одного человека.

Журналисты выяснили новые подробности теракта, произошедшего в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Оказалось, что Акбарджон Джалилов совершил самоподрыв под действием алкоголя.

Проведенная экспертиза показала наличие в моче смертника Акбарджона Джалилова около 0,1 промилле алкоголя. Соответственно, в момент совершения атаки смертник находился в состоянии легкого опьянения. 

Как пишет Life, такое количество алкоголя не могло повлиять на сознание смертника, но могло притупить чувство страха. В ближайшее время также ужшкммт будет готова информации по результатам экспертизы на наличие в крови Джалилова лекарственных препаратов и запрещенных веществ.

Между тем, количество погибших в результате теракта в Санкт-Петербурге увеличилось до 15 человек. Последним  погибшим стал 40-летний Сергей Постнов, получивший тяжелые осколочные ранения и переломы конечностей.

Со дня теракта Сергей находился в реанимации, где все это время за его жизнь боролись врачи. Сейчас на стационарном лечении в различных медицинских учреждениях города находятся 36 человек, еще 53 родным погибших оказывается психолого-психиатрическая помощь.

Как писал TopNews, теракт в метро Северной столицы был совершен 3 апреля, в перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь".
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