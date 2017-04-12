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Ученые: исчезновение Луны обернется для землян жутким апокалипсисом

Опубликовано 12.04.17 11:39 Ученые: исчезновение Луны обернется для землян жутким апокалипсисом

Специалисты в области астрономии рассказали, что будет с Землей, если ее единственный спутник – Луна - взорвется.

Ученые выяснили, что случится с Землей, если Луна вдруг исчезнет. В первую очередь спутник может исчезнуть, если его подорвать, пишут "Народные новости".

По словам экспертов, вся земная жизнь находится под серьезным влиянием Луны. Кроме того, от спутника зависят многие природные процессы. В частности, именно Луна контролирует приливы и отливы в Мировом океане.

Это спасает Землю от разного рода катаклизмов, таких как цунами или наводнение. Если ужшкммт спутник неожиданно взорвут, на нашей планете начнутся самые неожиданные вещи, уверены эксперты. Специалисты рассказали, что исчезновение Луны спровоцирует резкие изменения температуры на поверхности нашего космического дома. Таким образом, днем будет невыносимо жарко, а ночью температура будет достигать таких низких показателей, что вода в морях и океанах просто замерзнет. По мнению ученых, именно это и станет причиной гибели миллиардов людей.

Однако те, кто каким-то образом смогут приспособиться к таким температурным изменениями, все же смогут выжить. Вероятной причиной исчезновения Луны ученые считают искусственный взрыв. Кроме того, по наблюдениям специалистов, с каждым годом земной спутник отдаляется от своей «хозяйки» на некоторое расстояние. Таким образом, через несколько тысяч лет, Луна вовсе покинет свою орбиту.
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