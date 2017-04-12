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Youtube шокирует ВИДЕО, где "новая Багдасарян" разогналась по Москве до 320 км/час

Опубликовано 12.04.17 11:06 Youtube шокирует ВИДЕО, где "новая Багдасарян" разогналась по Москве до 320 км/час

В соцсети, а затем и на видеохостинге YouTube опубликовано ВИДЕО сверхбыстрой езды стритрейсерши по улицам столицы.

Пользователи Сети обрушились с гневной критикой в адрес "новой Мары Багдасарян", разогнавшуюся на МКАД до 320 километров в час.

На опубликованном на YouTube ВИДЕО запечатлено, как спидометр Mercedes AMG достиг отметки в 320 километров в час, а водитель невозмутимо продолжает жать на газ. 

"Ну и что дальше? Ну 320! Вот она молодец, разогналась! Кому что доказала? Инстинкт самосохранения видать отсутствует совсем, да и все остальное тоже по отношению к окружающим", - возмутился один из комментаторов записи.

Впрочем, некоторые интернет-пользователи усомнились ужшкммт в рекорде.

"На 280км/ч мимо машины пролетают, как мухи, а тут еле идёт поток. Фуры и столбы освещения на такой скорости должны мелькать мгновенно!", - пишет один из комментаторов.

Еще один блогер поставил под сомнение тот факт, что за рулем была девушка. По его мнению, рука на руле "далеко не бабская".

YouTube ВИДЕО: стритрейсерша разогналась до 320 километров в час в Москве

Тем не менее наглую стритрейсершу за рулем дорогой иномарки уже успели окрестить "новой Марой Багдасян".

Официального комментария от ГИБДД по поводу размещенного в Сети видео пока не последовало.

Как писал TopNews, недавно известную гонщицу лишили водительских прав.
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