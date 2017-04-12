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"Трампа завербовали Укупник, Собчак и Бузова": сенатор США стал жертвой пранкеров

Опубликовано 12.04.17 10:34 "Трампа завербовали Укупник, Собчак и Бузова": сенатор США стал жертвой пранкеров

Российские телефонные хулиганы разыграли члена Комитета разведки в Сенате США Адама Шифа.

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли старшего демократа в Комитете разведки Сената США Адама Шифа от имени председателя Верховной рады Андрея Парубия. По словам телефонных хулиганов, звезды шоу-бизнеса Ксения Собчак и Ольга Бузова, а также музыкант Аркадий Укупник собрали громкий компромат на президента США Дональда Трампа, пишет Life

По словам Вована и Лексуса, они заявили сенатору, что Ольга Бузова встречалась с Трампом после конкурса "Мисс Вселенная — 2013". Во время той встречи ведущая "Дома-2" сумела сделать интимные фото миллионера, которые затем ужшкммт отправила их своей подруге Ксении Собчак. Та, в свою очередь, передала компромат своему "крёстному отцу" — президенту России Владимиру Путину.

Авторы телефонного розыгрыша также заявили сенатору, что вышли на российского разведчика, работавшего под прикрытием в США.

"Мы знаем, кто был посредником между Трампом и Россией, кто общался с его экс-советником Флинном. Это был певец. Известный российский певец Аркадий Укупник. Он встречался с Флинном на Брайтон-Бич в Бруклине в специальном русском кафе "Ланжерон". Они обсуждали много вещей", — заявили пранкеры Адаму Шифу.

По их словам, у Укупника и Флинна был специальный пароль: "На Дерибасовской хорошая погода".

"Хорошая погода где?" — уточнил удивлённый демократ.

"На Дерибасовской. Это название улицы в Одессе. И вторая часть пароля: "На Брайтон-Бич опять идут дожди". На той встрече Укупник сказал, что все компрометирующие материалы никогда не выйдут, если Трамп снимет российские санкции", — добавили пранкеры.

В ответ Шиф сказал, что США готовы работать с украинской разведкой, причем Вашингтон рассмотрит варианты сотрудничества в самое ближайшее время.

"Мы вернёмся к вам", — сказал сенатор на прощание.
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