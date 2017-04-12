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Ученые нашли следы жизни под Марианской впадиной

Опубликовано 12.04.17 10:07 Ученые нашли следы жизни под Марианской впадиной

Специалисты обнаружили следы жизнедеятельности организмов в пробах, взятых вблизи грязевого вулкана Южный Чаморро.

По мнению международной группы ученых,  в десяти километрах под дном Марианской впадины существует жизнь, на что указывают следы жизнедеятельности организмов, обнаруженные в образцах серпентина из гидротермальных источников.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, исследователи получили 46 проб с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов вблизи грязевого вулкана Южный Чаморро. По словам специалистов, эта подводная гора состоит ужшкммт из плотной горной породы - серпентинита, которая образуется, когда магматические минералы окисляются морской водой, вытолкнутой глубоко внутрь зоны субдукции. Соответствующая химическая реакция производит метан и водород, которые могут быть источниками энергии для жизни микробов.

Проанализированный учеными серпентин попал на поверхность дна Марианской впадины через гидротермальные источники. Исследователи нашли в минералах небольшие количества органических веществ, похожих на те, что образуются при жизнедеятельности микробов. С учетом данные предыдущих работ, показавших, что серпентин образуется в десяти километрах под дном впадины, специалисты получили примерную глубину проживания организмов.

Исследователи отмечают, что органическое вещество могло также появиться в результате процессов, не связанных с живыми существами.
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