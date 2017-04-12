"Боруссия" - "Монако": прогноз на матч 12.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности перенесенного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако" 12 апреля 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

В Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк" местный футбольный клуб "Боруссия" принимает "Монако" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок должен был состоятся еще накануне, однако игру пришлось перенести в связи со взрывами, прогремевшими рядом с автобусом игроков принимающего клуба. Таким образом, матч пройдет 12 апреля 2017 года в 22:45 мск.

"Боруссия" - "Монако" 12 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию матча "Боруссия" - "Монако" 12 апреля 2017 не покажут по федеральным каналам нашей страны, однако следить за ходом ужшкммт поединка онлайн можно будет в Сети.

"Боруссия" - "Монако" 12 апреля 2017: перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов

На предыдущей стадии плей-офф Лиги чемпионов "Боруссия" прошла португальскую "Бенфику" (0:1 и 4:0).

"Боруссия" - "Берфика" 4:0 ВИДЕО голов

В свою очередь, "Монако" одолел "Манчестер Сити" (3:5 и 3:1).

"Монако" - "Манчестер Сити" 3:1 ВИДЕО голов

Перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов президент УЕФА Александер Чеферин сделал заявление в связи с произошедшими взрывами возле автобуса дортмундской "Боруссии".

"Я был глубоко встревожен взрывами, которые произошли сегодня в Дортмунде. Решение перенести матч на среду — абсолютно правильное. Мы всегда должны ставить на первое место безопасность болельщиков, сотрудников команды и футболистов. Я бы хотел выразить свою искреннюю признательность представителям «Боруссии» и «Монако», местным правоохранительным органам и болельщикам за их сотрудничество на этом поле", - сказал он.

Представители футбольного клуба "Монако" также выразили поддержку "Боруссии".

"В первую очередь мы хотели бы выразить свою поддержку "Боруссии" и всем её сотрудникам. Также хотим сообщить, что все билеты, купленные на матч, будут действительны в среду. Желающие сдать их, конечно же, получат такую возможность, и им будет предоставлена компенсация. Кроме того, напоминаем, что наши болельщики, которые ищут ночлег в Германии, могут воспользоваться хэштегом #bedforawayfans", - сказано в сообщении пресс-службы Монако.

"Боруссия" - "Монако" 12 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Боруссию" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу хозяев в среднем с коэффициентом 1,6, на ничью - 4,4,на успех "Монако" - 5,9.