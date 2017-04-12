Певица Лолита встала на колени перед Мизулиной (ВИДЕО)

На концерте в Омске певица Лолита выразила уважение к сенатору от Омской области Елене Мизулиной.

Певица Лолита Милявская во время концерта в Омске встала на колени перед сенатором Еленой Мизулиной, таким образом выразив благодарность за ее деятельность, пишет "МК".

Соответствующее видео сама Мизулина разместила в своем твиттере, также поблагодарив «за добрые слова! С искренними восхищением и уважением к Вам лично и к Вашему творчеству!».

На записи Лолита, встав на колени, «от сердца» говорит, что искренне завидует опыту «очень хрупкой красивой женщины» Мизулиной, которая, по ее ужшкммт мнению, является доказательством фразы «Один в поле воин».

#Омск @Lolita_Singer, спасибо за добрые слова! С искренними восхищением и уважением к Вам лично и к Вашему творчеству! pic.twitter.com/t0AShzob8N — Елена Мизулина (@emizulina) 7 апреля 2017 г.

"Вот эта очень хрупкая, красивая женщина есть доказательство одной фразы: "Один в поле - воин". Как с ней воюют и как она держит удар, чтобы они ни делали", - сказала Лолита. После этого она наклонилась к Мизулиной, встав на четвереньки, и обняла ее.

В финале своего обращения Лолита предложила залу поаплодировать людям, которые «умеют любить других».

Встреча певицы с сенатором произошла во время гастрольного тура Лолиты по сибирским городам. Напомним, что Мизулина еще в 2015 году сменила нижнюю палу парламента на верхнюю, а в январе без объяснения причин вышла из партии «Справедливая Россия».