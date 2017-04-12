"Бавария" - "Реал": прогноз на матч 12.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция 1/4 финала ЛЧ (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Бавария" - "Реал" Мадрид 12 апреля 2017, прогноз на игру, ставки и коэффициенты букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

Мюнхенская "Бавария" принимает на поле своей "Альянц-Арены" мадридский "Реад" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится 12 апреля 2017 года в 21:45 мск.

В прямом эфире трансляцию матча "Бавария" - "Реал Мадрид" 12 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:35 мск.

"Бавария" - "Реал" Мадрид 12 апреля 2017: смотреть онлайн. Прямяа трансляция на "Матч ТВ". ВИДЕО

"Бавария" - "Реал" Мадрид 12 апреля 2017: перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов

"Бавария" ровно прошла предыдущую стадию турнира, абсолютно спокойно переиграв лондонский "Арсенал": оба матча закончились со счетом 5:1.

"Арсенал" - "Бавария" 5:1 ВИДЕО голов

Примечательно, что с похожим результатом в четвертьфинал прошел и "Реал": подопечные Зинедина Зидана ужшкммт справились с итальянским "Наполи", дважды обыграв его со счетом 3:1.

"Наполи" - "Реал Мадрид" 1:3 ВИДЕО голов

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился ожиданиями от предстоящей игры с "Реалом".

"Если ты недавно тренировал команду, которая не очень изменилась, то знаешь, как бьётся её сердце. Однако в наши времена я более чем уверен, что и Зидан знает, как бьётся сердце "Баварии". Анчелотти очень мотивирован", - сказал он.

По мнению полузащитника клуба Арьена Роббена, в борьбе с "Реалом" "Баварии" нужны страсть и вера в свои силы.

"Нам придётся очень нелегко, речь идёт об одной из лучших команд мира с высококлассными футболистами. В борьбе с «Реалом» «Баварии» нужны страсть и вера в свои силы. Это очень важно. Нам нужно постараться навязать сопернику свой стиль игры. Должно быть видно с первых же секунд, что мы хотим одержать победу", - заявил он.

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти заявил, что у него нет желания отомстить "Реалу".

"У меня нет желания мстить «Реалу». Я всего лишь хочу, чтобы моя команда победила соперника и показала при этом достойную игру. С Пересом итоги жеребьёвки четвертьфинала не обсуждал. В день матча мы поприветствуем друг друга, что нормально", - сказал он.

В свою очередь, главный наставник "Реала" Зинедин Зидан заявил, что его клуб будет играть на победу в этом поединке.

"Я знаю Анчелотти, он знает меня, но сейчас это не имеет значения. Завтра встречаются две великие команды, а не я и Карло. Мы отлично выступаем в Лиге чемпионов и завтра будем играть на победу. Сейчас наша команда лучше, чем три года назад, но мы должны это доказать. Три года назад, когда "Реал" выбил "Баварию", всё получилось замечательно, но это уже история. Завтра будет совсем другой матч и другие команды", - подчеркнул он.

"Бавария" - "Реал" 12 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Эксперты букмекерских контор считают "Баварию" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу мюнхенского клуба в среднем с коэффициентом 1,8, на ничью - 4,0, на успех "Реала" - 4,8.