"Атлетико" - "Лестер": прогноз на матч 12.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция 1/4 финала ЛЧ (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Атлетико" - "Лестер Сити" 12 апреля 2017, прогноз на игру, ставки и коэффициенты букмекеров - читайте в материале TopNews.

12 апреля 2017 года на стадионе "Висенте Кальдерон" в Мадриде футбольный клуб "Атлетико" принимает английский "Лестер Сити" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало встречи в 21:45 мск.

"Атлетико" - "Лестер" 12 апреля 2017: смотреть онлайн по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию матча "Атлетико" - "Лестер Сити" 12 апреля 2017 не покажут по федеральным каналам нашей страны, но следить за ходом поединка онлайн можно в Сети.

Перед матчем

На предыдущем этапе Лиги чемпионов "Атлетико" без проблем прошел леверкузенский "Байер" (4:2 и 0:0).

"Байер" - "Алтелико" 2:4 ВИДЕО голов

В свою очередь, "Лестер" вышел победителем из двухматчевого ужшкммт противостояния с "Севильей" (1:2 и 2:0).

"Лестер" - "Севилья" 2:0 ВИДЕО голов

Своим мнением о предстоящем матче поделился полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес.

"Это сильный соперник. Команда, которая схожа с нами по стилю. Думаю, что это будет захватывающее противостояние равных соперников. Не стоит недооценивать "Лестер". Если кто-то считает, что мы явные фавориты, то он глубоко ошибается. Мы ведь имеем дело с действующим чемпионом Англии. "Лестеру" не хватало стабильности на внутренней арене в текущем сезоне, но это мощная команда, которая в Лиге чемпионов оставила не у дел "Севилью" и добралась до четвертьфинала", - отметил футболист.

Полузащитник "Лестер Сити" Дэниел Дринкуотер заявил, что его клуб в матче с "Атлетико" не будет играть на ничью.

"Мы справились с задачей довольно хорошо. Это наш первый сезон в Лиге чемпионов. Не думаю, что многие верили в нас, но мы сумели проявить себя. Спасибо за это игрокам и тренерскому штабу. Чем дальше мы пройдём, тем лучше для нас. На данный момент у нас всё хорошо. Мы хотим пробиться в полуфинал. Не собираемся играть вничью или проигрывать. Надеемся, что у нас будет повод для празднования в ответном матче. Сейчас же мы отправляемся в Мадрид, чтобы получить необходимый нам результат. Надеемся, что сможем завоевать путёвку в полуфинал", - сказал он.

"Атлетико" - "Лестер Сити" 12 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Атлетико" фаворитом предстоящего матча. Ставки на победу хозяев принимаются в среднем с коэффициентом 1,3, на ничью - 5,9, на успех "Лестер Сити" - 13,5.