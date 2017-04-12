Минздрав предложил лишить бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых граждан

По данным Минздрава, соответствующий проект федерального закона "уже разработан".

Российский Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования собираются лишить бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых россиян. По информации "Известий", это следует из доклада Министерства здраоохренения "Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год".

Как отметили в ведомстве, поправки касаются тех, за кого работодатель не платит страховых взносов. В настоящее время в соответствии с законодательством страховые взносы на ОМС работающих застрахованных граждан уплачивает работодатель, а ужшкммт за неработающих застрахованных лиц (дети, пенсионеры, зарегистрированные безработные, студенты) взносы вносят субъекты РФ за счет своих бюджетных средств. Существует категория лиц трудоспособного возраста, занимающихся трудовой деятельностью без оформления договоров, — они имеют доход, не уплачивая ничего при этом в социальные фонды.

Сейчас в ОМС застрахованы 146,5 миллиона человек, причем, согласно различным экспертным оценкам, из них не платят взносы в социальные фонды порядка 8–12 миллиона граждан.

По информации бывшего главы фонда ОМС Владимира Гришина, хотя самозанятым и безработным не будет полагаться бесплатный медицинский полис, их не лишат права на ее получение, а предложат приобрести полис за 20 тысяч рублей.

В докладе Минздрава отмечается, что проект федерального закона "уже разработан", однако в Госдуме заявили, что не поддерживают эту инициативу, которая противоречит статье 41 Конституции об охране здоровья и праве на медицинскую помощь.