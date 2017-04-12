Курс доллара и евро на сегодня, 12 апреля 2017: прогноз экспертов на середину апреля 2017 внушает оптимизм

Курс валют на сегодня, 12 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 12 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 12 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 12 апреля 2017 составляет 56,95 руб., курс евро на сегодня равен 60,30 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 12 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 55,64 руб. при покупке и 58,76 руб. при продаже банком, курс евро на 12 апреля 2017 составляет 58,78 руб. и 62,28 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева ужшкммт отметила, что последние несколько месяцев рублевые пары демонстрируют устойчивый нисходящий тренд, и ситуация вряд ли изменится в середине апреля, несмотря на разговоры о том, что рубль скоро начнет резко снижаться и пора запасаться валютой.

По ее словам, в ближайшие две недели наибольшее влияние на курс российской валюты будет оказывать геополитическая ситуация.

"Возможна эскалация конфликта в Сирии и, как следствие, ухудшение взаимоотношений между США и РФ. Также тревогу вызывает растущее напряжение вокруг Северной Кореи. Есть опасность, что США могут развернуть военные действия в отношении этой страны. Увеличение напряженности в обоих регионах уронит рубль", - цитирует аналитика "Российская Газета".

Цены на нефть и макростатистика отойдут на второй план. Согласно прогнозу эксперта, в ближайшие дни "черное золото" достигнет отметки 57 долларов за баррель, но вряд ли сможет подняться выше: уровень сопротивления очень сильный. Однако рост цен на нефть, само собой, поддержит рубль.

"Таким образом, несмотря на геоэкономические интриги наших западных партнеров и учитывая выше перечисленные факторы, рубль сохранит потенциал для роста, хотя и ограниченный", - заявила Кокорева.

По прогнозу аналитика, в начале второй половины апреля курс доллара может опуститься до 53 рублей, а курс евро - снизиться до уровня 58,5 рубля.

"Последний раз на таких уровнях эти валюты находились в начале июня 2015 года", - добавила Кокорева.