"Папа, я живой": отец убийцы Вороненкова сделал сенсационное заявление (ВИДЕО)

В эфире телеканала «Россия 1» в программе «Прямой эфир с Борисом Корчевниковым» Александр Паршов заявил, что его сын жив.

Отец убийцы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова (Павла Паршова) в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Прямой эфир с Борисом Корчевниковым» заявил, что его сын жив. Так, согласно заявлению Александра Паршова, его сын спустя два дня после того, как был объявлен убитым, связался с ним по телефону.

По словам отца Павла Паршова, вскоре после гибели сына к нему пришли два человека, которые представились журналистами и дали ему поговорить по телефону с неким ужшкммт человеком, который назвался его сыном.

Паршов старший предполагает, что его сына удерживают неизвестные, потому что после этих слов кто-то выхватил телефон из его рук.

«Папа, я живой, со мной все в порядке», - процитировал слова своего сына Александр.

«Я был в шоке, конечно. Сначала в это верил. Приехали два человека, один из них с бородкой. Я посмотрел – непрофессиональные репортеры, потому что у них был только фотоаппарат. Один из них – хорошо выпивши», – рассказал Александр Паршов (цитата по "МК").

Кроме того в эфире телепередачи Паршов-старший на снимках и записях с камер видеонаблюдений показал, что его сын обладал другим телосложением, другой походкой и другим ростом.

Также Александр пояснил, его сын имел хорошую военную подготовку, в то время как действия киллера мягко говоря, по его мнению, непрофессиональны. По его словам, на кадрах, запечатлевших убийство Вороненкова, в экс-депутата стреляет не его сын. Мужчина заявил, что у Павла вовсе не такая походка и комплекция, как у киллера на видео. Он также рассказал, что его сын носил берцы, либо туфли под костюм, а красных кроссовок у него никогда не было.

Напомним, экс-депутат от КПРФ Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийцу, бывшего члена добровольческого батальона «Донбасс» Павла Паршова, застрелил ответным огнем телохранитель экс-парламентария.

Павла Паршова похоронили 28 марта в городе Павлоград Днепропетровской области.