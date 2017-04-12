«Ювентус» - «Барселона»: обзор матча от 11.04.2017, видео голов, счет, результат 1/4 финала ЛЧ (ВИДЕО)

11 апреля в матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» разгромил «Барселону» со счетом 3:0.

«Ювентус» - «Барселона»: счёт 3:0 в пользу туринцев

В первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов итальянский «Ювентус» на своем поле принимал испанскую "Барселону". Матч, состоявшийся 11 апреля в Турине, завершился убедительной победой хозяев со счетом 3:0.

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Хозяева открыли счет уже на 7-й минуте встречи. Куадрадо прорвался по правому флангу, отпасовал мяч в штрафную Дибале, находящемуся спиной к воротам, и аргентинец, развернувшись, точно пробил в дальний угол ворот обводящим ударом.

Через 15 минут Дибала оформил дубль, после передачи Манджукича ужшкммт точно слету пробив впритирку со штангой.

А в середине второго тайма Кьелиини формил окончательный разгром каталонского клуба, после углового точно пробив головой в дальней от тер Штегена угол.

Ответная встреча пройдёт в Испании на стадионе «Камп Ноу» 19 апреля.

«Ювентус» - «Барселона», счет 3:0. ВИДЕО голов

Лига Чемпионов. 1/4 финала. «Ювентус» - «Барселона» - 3:0

Голы: Пауло Дибала, 7' (1:0), Пауло Дибала, 22' (2:0), Джорджо Кьеллини, 55' (1:0)