«Ювентус» - «Барселона»: обзор матча от 11.04.2017, видео голов, счет, результат 1/4 финала ЛЧ (ВИДЕО)
Опубликовано 11.04.17 23:06
11 апреля в матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» разгромил «Барселону» со счетом 3:0.
«Ювентус» - «Барселона»: счёт 3:0 в пользу туринцев
В первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов итальянский «Ювентус» на своем поле принимал испанскую "Барселону". Матч, состоявшийся 11 апреля в Турине, завершился убедительной победой хозяев со счетом 3:0.
«Ювентус» - «Барселона»: обзор 1/4 финала Лиги чемпионов
Хозяева открыли счет уже на 7-й минуте встречи. Куадрадо прорвался по правому флангу, отпасовал мяч в штрафную Дибале, находящемуся спиной к воротам, и аргентинец, развернувшись, точно пробил в дальний угол ворот обводящим ударом.
Через 15 минут Дибала оформил дубль, после передачи Манджукича ужшкммт точно слету пробив впритирку со штангой.
А в середине второго тайма Кьелиини формил окончательный разгром каталонского клуба, после углового точно пробив головой в дальней от тер Штегена угол.
Ответная встреча пройдёт в Испании на стадионе «Камп Ноу» 19 апреля.
«Ювентус» - «Барселона», счет 3:0. ВИДЕО голов
Лига Чемпионов. 1/4 финала. «Ювентус» - «Барселона» - 3:0