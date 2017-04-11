Госсекретарь США Тиллерсон прибыл в Москву

Во время двухдневного визита Тиллерсон должен встретиться со своим коллегой Сергеем Лавровым.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Москву с официальным визитом. Самолет Рекса Тиллерсона приземлился в аэропорту Внуково в 16:38 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС.

Стоит отметить, что это первый визит Тиллерсона в Россию после вступления в должность главы американской дипломатии. Как отмечается, 12 апреля он проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Северной Корее и на Украине, а также поднимут вопрос о двусторонних отношениях России и США.

Примечательно, что перед ужшкммт прибытием госсекретаря США в Москву во Внуково возле стоянки самолетов горела трава.

Добавим, что во время прилета самолета Госсекретаря США в районе аэропорта Внуково было ограничено движение транспорта. Кроме того, было также ограничено движение на МКАД и Ленинском проспекте, по которому госсекретарь США должен проследовать в центр столицы.

В США прокомментировали визит Тиллерсона в Москву

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что визит госсекретаря США в Москву говорит о том, что американская сторона открыта для стратегического сотрудничества с РФ.

"Визит является частью наших усилий, направленных на то, чтобы сохранять прямые лини связи с высокопоставленными должностными лицами России и обеспечивать то, что взгляды США на ситуацию в Сирии, усилия по борьбе с терроризмом, Северную Корею и другие вопросы ясно излагаются", - сказал пресс-секретарь руководителя американской администрации.

По его мнению, "Россия должна в полной мере придерживаться обязательств, которые она взяла на себя по Сирии, Украине и Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (от 1987 года), а также другим вопросам, вызывающим международную обеспокоенность". "И госсекретарь Тиллерсон ясно сигнализирует об этом в ходе своего визита", - отметил Спайсер.

По его словам, Вашингтон и Москва заинтересованы в уничтожении «Исламского государства» (ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в России). «Но мы будем отстаивать свои интересы и ценности в тех случаях, когда между нами нет согласия», — подчеркнул Спайсер.

Стоит отметить, что Рекс Тиллерсон прилетел в Москву из итальянской Лукки, где проходила встреча министров иностранных дел G7. Визит госсекретаря США не был отменен даже в условиях обострения отношений России и США из-за ситуации в Сирии. Перед вылетом в Москву господин Тиллерсон заявил, что России стоить выбрать: продолжать поддерживать президента Сирии Башара Асада или встать на сторону западных государств.