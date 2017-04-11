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В Петербурге десятки машин погрязли в кипятке из-за коммунальной аварии

Опубликовано 11.04.17 20:30 В Петербурге десятки машин погрязли в кипятке из-за коммунальной аварии

В Выборгском районе Северной столицы произошла крупная коммунальная авария.

Санкт-Петербурге в районе улицы Сергея Есенина десятки припаркованных во дворе автомобилей оказались залиты потоками кипятка. Инцидент произошел около 18 часов во вторник, 11 апреля. Об этом пишет "Газета.Ru".

По словам очевидцев, причиной ЧП стал прорыв воды — ГУП ТЭК в это время проводило испытания, более того они утверждают, что аварийные службы еще не прибыли. Интернет-пользователи отмечают, что трубу с кипятком прорвало "в шести местах", а улицу ужшкммт заливает горячей водой.

На опубликованный фото в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, как вода стала фонтаном бить прямо из асфальта. Вскоре кипяток залил близлежащие дворы. 

Тем не менее по данным местых СМИ, в настоящее время оперативная бригада занимается локализацией разлива. По информации пресс-службы, все опасные места огорожены и на месте дежурят спасатели, которые также следят, чтобы люди не угодили в горячую воду, пишет "Фонтанка".

Отмечается, что пострадали только припаркованные автомобили, еще один автомобиль провалился в размыв грунта. Помимо этого, авария затронула и транспортную структуру района. Из-за разлива пришлось ограничивать движение на участке. Пострадал и светофор, расположенный непосредственно у места размыва — он рухнул. По предварительной информации, травмированных среди населения в результате аварии нет.

В ГУП «ТЭК» уточнили, что ответственность предприятия застрахована и ущерб владельцам пострадавших машин будет возмещён. Ремонтные работы по нормативам займут до 20 часов. 
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