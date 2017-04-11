СМИ: Меркель едет в Москву, чтобы "предотвратить худшее"

В Берлине считают крайне опасной ситуацию на Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена совершить визит в Москву 2 мая, чтобы "попытаться предотвратить худшее", сообщают РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

Формальным поводом для поездки называется подготовка к саммиту «большой двадцатки» в Гамбурге в июле. Однако, как сказано в статье, на самом же деле Меркель едет в Кремль, чтобы «предотвратить худшее».

Также в статье отмечается, что канцлер очень обеспокоена сложившимися отношениями Москвы и Вашингтона, которых после победы Дональда Трампа на президентских выборах «де-факто нет». Издание ужшкммт подчеркивает, что президента США настолько затравили американские СМИ обвинениями в сговоре с Россией, что он не решается вообще идти на какой бы то ни было контакт с Москвой. И теперь европейцы, ранее опасавшиеся того, что лидер Штатов сговорится с Кремлем за их спинами, вынуждены в лице Меркель выступать своего рода посланниками по налаживанию связей.

В свою очередь, как полагает Spiegel, Кремль занял выжидательную позицию. Москва смотрит за тем, какие силы победят в Вашингтоне — дружественные по отношению к России или враждебные. Возник "опасный вакуум".

Меркель же считает сложившуюся ситуацию крайне серьезной, уверен автор статьи. Три недели назад канцлер приезжала в Вашингтон, чтобы "вернуть американцев в игру", а теперь приедет в РФ.