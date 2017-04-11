В Киеве показали главную сцену Евровидения-2017

В Столице Украины монтируют главную сцену Евровидения 2017.

Организаторы Евровидения в Киеве представили журналистам главную площадку песенного конкурса, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Национального общественного телевидения Украины.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко посетил сцену и ознакомился с ходом подготовки к конкурсу. Он же и опубликовал фото процесса в своем Twitter.

Показали нашим та іноземним медіа підготовку головної арени #Євробачення2017:роботи йдуть повним ходом,монтаж у розпалі,графік витримується pic.twitter.com/JCzEDQW4Zn — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 11 апреля 2017 г.

"Показали ужшкммт нашим и иностранным медиа подготовку главной арены Евровидения 2017: работы идут полным ходом, монтаж в разгаре, график выдерживается", - написал Кириленко.

На головній арені #Євробачення2017 повним ходом монтуються головна сцена, грін-рум, глядацькі трибуни, звук та світло, суперсучасні екрани pic.twitter.com/I64TlPYjDN — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 11 апреля 2017 г.

Как сообщается, особенностью сцены является то, что каждая из её конструкций может опускаться или подниматься в ходе шоу, изменяя геометрию площадки. Она весит 30 тонн и имеет габариты 14х70х28 метров. Артисты будут выступать на сцене площадью 350 квадратных метров.

На сегодняшний день завершен монтаж 1900 осветительных приборов и все видеоэлементы. В ближайшие дни вокруг сцены будет установлена пиротехника и начнется программирование света. Одновременно идет процесс монтажа трибун для семи тысяч зрителей и павильон будущего пресс-центра, рассчитанного на работу полутора тысяч аккредитованных представителей СМИ. Два сектора будут оснащены 25 местами для людей с особыми потребностями и сопровождающих лиц.

Ранее Кириленко допустил, что ЕС может ввести санкции против Киева из-за неучастия российской исполнительницы Юлии Самойловой в конкурсе «Евровидение-2017». 22 марта стало известно, что СБУ запретила Самойловой въезд на Украину на три года.