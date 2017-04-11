"Ювeнтуc" — "Бapceлoнa": прогноз на матч 11.04.2017, где смотреть онлайн 1/4 финала ЛЧ (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Барселона" 11 апреля 2017 читайте в материале TopNews.

Туринский "Ювентус" принимает 11 апреля 2017 года на своем поле каталонскую "Барселону" в матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Начало встречи в 21:45 мск.

Прямую трансляцию 1/4 финала Лиги чемпионов "Ювентус" — "Барселона" 11 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:35 мск.

"Ювентус" — "Барселона" 11 апреля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Ювентус" — "Барселона" 11 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры, как ни странно, чуть выше оценивают шансы хозяев на эту встречу. Ставки на победу "Ювентуса" принимаются в среднем с коэффициентом 2,6, на ничью — 3,4, на успех "Барселоны" — 2,9.

"Ювентус" – "Барселона": прогноз ужшкммт букмекеров, коэффициент, ставки

"Барса" же, как правило, демонстрирует яркий результативный футбол дома, а на выезде даже с командами уровня "Депортиво" или "Малаги" испытывает трудности, поэтому вряд ли "каталонцам" в матче с "Юве" удастся много забить.

Неудивительно, что букмекеры чуть выше оценивают шансы хозяев на эту встречу. Ставки на победу "Ювентуса" принимаются в среднем с коэффициентом 2,6, на ничью - 3,4, на успех "Барселоны" - 2,9.

Ориентировочные составы

"Ювентус": Буффон; Дани Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро; Пьянич, Хедира; Куадрадо, Дибала, Манджукич; Игуаин.

Не сыграет: Пьяца (травма колена).

Под вопросом: Манджукич (травма колено).

"Барселона": тер Штеген; Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Хорди Альба; Ракитич, Маскерано, Иньеста; Месси, Луис Суарес, Неймар.

Не сыграют: Бускетс (дисквалификация), Рафинья (травма колена), Алейкс Видаль (травма голеностопа), Арда Туран (травма паха).

"Ювентус" - "Барселона" 11 апреля 2017: перед матчем

"Барселона" в эти выходные неожиданно уступила "Малаге" 0:2 и упустила шанс вплотную приблизиться к лидирующему в чемпионате Испании мадридскому "Реалу". На данный момент каталонцы занимают второе место в Примере, отстают от "сливочных" на три очка с учётом того, что у мадридцев есть ещё игра в запасе.

Что касается "Ювентуса", то команда уверенно занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ее оборона является одной из лучших в Европе. При этом итальянская команда достаточно редко забивает более двух мячей.

На предыдущей стадии "Ювентус" обошел "Порту" (2:0 и 1:0).

"Ювентус" — "Порту" 1:0 ВИДЕО голов

В свою очередь, каталонский клуб не без труда прорвался в 1/8 финала, совершив настоящее чудо в двухматчевом противостоянии с ПСЖ: в первом поединке "Барселона" проиграла 4:0, но затем умудрилась одержать победу со счетом 6:1.

"Барселона" — ПСЖ 6:1 ВИДЕО голов

До этого клубы встречались в финале Лиги чемпионов 2014-2015. Тот поединок окончился победой "Барселоны" со счетом 3:1.

"Ювентус" — "Барселона" 1:3 ВИДЕО голов

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави Эрнандес заявил, что трудности борьбы с "Ювентусом" таятся в обороне туринского клуба.

"С тех пор как мы в последний раз встречались с ними, "Барселона" мало изменилась. А в составе соперника произошли значительные изменения. У них теперь есть такие игроки, как Игуаин, Манджукич, Алвес и Дибала. А в середине поля у них нет Погба, Видаля и Пирло. Трудность в борьбе с "Ювентусом" не в стиле их игры, а в обороне. Но у «Барселоны» есть все предпосылки для успеха, а Луис Энрике – отличный специалист в вопросах тактики", - отметил он.

Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон также поделился своими ожиданиями.

"Результат "Барселоны" в борьбе с "ПСЖ" является большим уроком со спортивной и социальной точек зрения. В матче с "ПСЖ" "Барселона" научила нас, что всё возможно", - заявил он.

Бывший капитан и нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро считает "Барселону" фаворитом предстоящего матча.

""Барселона» является фаворитом, но у "Ювентуса" отличная команда. По сравнению с берлинским финалом состав изменился, так что воспоминания того матча не должны преследовать игроков. Остановить трио Месси—Неймар—Суарес очень сложно, единственный путь к успеху – командная игра", - добавил он.