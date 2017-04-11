Пострадавшая попала в больницу с сотрясением мозга и ожогами.

Правоохранительные органы задержали безработного жителя Москвы, который больше месяца удерживал в своей квартире девушку и насиловал ее. Потерпевшая – 20-летняя приезжая из Чувашии. В настоящее время девушка госпитализирована.

По данным агентства «Москва», врачи диагностировали у потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ожоги и резаные раны.

Девушка рассказала полицейским, что ранее была знакома с насильником и истязателем. 26-летний москвич удерживал ее в своей квартире на Кутузовском ужшкммт проспекте с конца февраля текущего года. Мужчина насиловал потерпевшую, а также наносил ей ранения и ожоги.

Почти всё время девушка находилась под воздействием сильнодействующих препаратов. И только сейчас ей удалось позвонить в полицию. Правоохранители прибыли по указанному девушкой адресу и задержали подозреваемого.

В данный момент пострадавшая находится в нейрохирургическом отделении столичной больницы. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ожоги и резаные раны.