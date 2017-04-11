YouTube ВИДЕО: в Ростове налоговый инспектор избил до полусмерти сотрудницу бара

На опубликованном на Ютуб ВИДЕО запечатлено, как мужчина неожиданно налетел на женщину и нанёс ей несколько ударов по голове.

Жуткий инцидент произошел 8 апреля в Ростове-на-Дону. В этот день 24-летний сотрудник ИФНС России по Ростовской области Владимир А. решил провести вечер в баре, расположенном в здании бывшей табачной фабрики, но молодого человека туда не пустили из-за того, что он был пьян.

"Мы смотрели по камерам — его долго не пропускали внутрь. И не пустили в итоге именно потому, что он был в таком состоянии: он стоял, покачивался. Никаких ужшкммт конфликтов на входе не было, никаких провокаций не было", — цитирует владельца бара Александра Полояна Life.

Как отмечает издание, Владимир спокойно покинул бар и ушёл в соседнее заведение, но попал под закрытие и не смог отдохнуть там. Затем он зашёл в здание табачной фабрики, нашёл там некий арт-объект, похожий на цветок в горшке, и снова пришел в бар, однако на этот раз к пожарному выходу, который вёл в гардероб.

Пьяный посетитель ворвался в помещение и начал избивать оказавшуюся там мать хозяина заведения Александра Полояна, работавшую в тот день в гардеробе. В результате 52-летняя Елена Жукова получила несколько ударов по голове искусственным цветком, в горшке которого вместо земли был тяжёлый кусок цемента.

"Она была в тяжелейшем состоянии в реанимации, черепно-мозговая травма, соответственно, операция на мозге, удаляли гематомы. Сейчас её перевели в стационар. У неё спутанное сознание, санитары рассказывают, что провалы в памяти, но вроде идёт на поправку", — поведал Александр.

Сейчас делом занимается полиция. Нападавший задержан. Представители налоговой инспекции региона отметили, что Владимир А. уволился буквально за день до инцидента.

YouTube ВИДЕО: в Ростове-на-Дону налоговый инспектор жестоко избил сотрудницу бара