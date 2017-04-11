Немецкие ученые нашли способ вылечить рак при помощи сперматозоидов

Сперматозоиды помогут ученым в лечении женской онкологии.

Ученые из Германии использовали сперматозоиды, чтобы доставить лекарство к раковой опухоли, не повредив здоровые клетки. Исследование пока не прошло рецензирование, но с его текстом можно ознакомиться на сайте arXiv.org. Выдержки из него приводит "Газета.ру".

Исследователи использовали способность сперматозоидов к передвижению в качестве движущей силы, поместив внутрь лекарственный препарат и заключив сперматозоиды в металлические оболочки, с помощью воздействия магнитным ужшкммт полем на которые задавали сперматозоидам направление. По достижении опухоли в оболочке разжимались специальные крепления, удерживавшие сперматозоид, и лекарство попадало внутрь опухоли.

На 3D-принтере при помощи нанолитографии ученые создали крошечные (пять микрометров в диаметре) «упряжки», покрытые слоем железа. Они представляют собой цилиндры с четырьмя лопастями. Когда сперматозоид попадает в такую «упряжку», его головка застревает внутри цилиндра, и затем при помощи магнитного поля специалисты могут направлять сперматозоиды в нужном направлении, отмечает "Росбалт".

Технология уже прошла тестирование на бычьих сперматозоидах. Их целью стали так называемые бессмертные раковые клетки под названием HeLa, которые специально вырастили в лабораторных условиях.

Сперматозоиды оказались способны впитывать достаточно лекарства, которое они переносили к опухоли. При столкновении препарат выбрасывался в ткани злокачественного новообразования.

Исследователи рассчитывают, что такой метод можно будет использовать для лечения рака женской репродуктивной системы, к перемещению по которой сперматозоиды способны от природы. Это позволит не только успешно доставлять препарат для химиотерапии к раковым клеткам, не нанося ущерба здоровым, но и избегать реакции иммунной системы, которая бы возникла при использовании для транспортировки лекарства, например, бактерий.