"Скучно, девочки": Путин заявил о новых провокациях с химоружием в Сирии (ВИДЕО)

У РФ есть данные о подготовке новых провокаций с химоружием против властей Сирии. Путин уверен, что осуждением Сирии страны ЕС пытаются понравится Трампу.

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешняя ситуация вокруг Сирии напоминает события, предшествующие началу военной кампании США в Ираке. По словам президента, он обсуждал эту тему со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой на встрече, которая прошла во вторник, передает РИА Новости.

"Я сказал, что мне это сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете безопасности (ООН) показывали, якобы, химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке понятная, а закончилось это ужшкммт разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ* на международной сцене, ни больше, ни меньше", — сказал Путин.

По его мнению, то же самое происходит и сейчас: "И опять партнеры кивают им. Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки". Это мы уже все видели, наблюдали".

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У России есть информация, что атаки с применением химоружия, наподобие произошедшей в Идлибе, могут готовиться и в других районах Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин, слова которого приводит "Интерфакс".

"У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации, а по-другому я это назвать не могу, готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Президент отметил, что Москва намерена добиваться от структур ООН расследования инцидента с химоружием в сирийской провинции Идлиб.

"Мы считаем, что любое проявление подобного рода достойно того, чтобы его тщательно расследовать. Мы собираемся официально обратиться в соответствующую ООНовскую структуру в Гааге и призвать международное сообщество тщательно расследовать эти проявления", - сказал Путин, отвечая на вопрос о ситуации в Сирии и угрозах новых ударов США.

Путин считает, что, поддерживая американский удар по Сирии, европейские страны стремятся наладить отношения с администрацией Дональда Трампа, которого в ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах они с подачи прежнего президента Барака Обамы критиковали, передает ТАСС.

"Все хотят восстановить отношения с западным сообществом после того, как благодаря бывшей администрации США многие европейские страны заняли антитрамповскую позицию во время избирательной кампании в США", - заявил он.

"Очень хорошая платформа для консолидации - Сирия, Россия, есть общий враг", - отметил он. "Замечательно! Мы готовы потерпеть. Но только мы надеемся, что это все-таки выйдет на какой-то позитивный тренд взаимодействия", - заявил Путин.

Президент РФ также отметил, что решение США ударить по Сирии найдет отражение и для "внутриамериканского потребления".

"Просто политические противники действующего президента США никуда не делись", - отметил он. "И если что случится, на него все и свалят", - заявил Путин. "Я в этом нисколько не сомневаюсь", - добавил он.