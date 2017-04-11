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"Евровидение 2017", кто поедет от России: в Киеве готовы к санкциям против Украины из-за Самойловой

Опубликовано 11.04.17 16:44 "Евровидение 2017", кто поедет от России: в Киеве готовы к санкциям против Украины из-за Самойловой

"Евровидение 2017", последние новости: скандал вокруг российской участницы "Евровидения" может привести к санкциям в отношении Украины.

Как заявил премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, скандал вокруг российской участницы музыкального конкурса "Евровидение-2017" Юлии Самойловой может привести к санкциям против Украины со стороны членов Европейского вещательного союза. Однако, по словам политика, участники ЕВС примут позицию Киева по этому вопросу.

"Считаю, что наша позиция будет воспринята членами ЕВС. Если же после конкурса возникнет вопрос каких-либо санкций против Украины в связи с неучастием России, будем дополнительно разъяснять ситуацию", — цитирует Кириленко Lenta.ru со ужшкммт ссылкой на зарубежные СМИ.

Он отметил, что запрет Самойловой въезжать на Украину может иметь определенные последствия, "а может не иметь никаких".

"Для любых негативных последствий должно быть консолидированное решение ЕВС, а это решение предусматривает специальные процедуры, голосования", — заявил он, отметив, что не все члены ЕВС "являются большими друзьями Кремля".

Как писал TopNews, ранее члены наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) обвинили директора ЕВС Ингрид Делтенре во вмешательстве во внутренние дела страны из-за заявления о возможном бойкоте "Евровидения-2017" в Киеве рядом вещательных компаний Европы.

22 марта 2017 года СБУ запретила Юлие Самойловой въезд на Украину на три года.
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