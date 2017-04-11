Курс доллара на сегодня, 11 апреля 2017: прогноз экспертов - рубль становится жертвой геополитики

Курс валют на сегодня, 11 апреля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 11 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 11 апреля 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 11 апреля 2017 составляет 57,38 руб., курс евро на сегодня равен 60,74 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 11 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня составляет 55,99 руб. при покупке и 59,11 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня равен 59,36 руб. и 62,86 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам руководителя департамента ужшкммт аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеба Задои, после недавних событий в Сирии, в мире стала нарастать геополитическая напряженность.

"Россия вышла из меморандума о прекращении инцидентов в Сирии и даже пригрозила Штатам "силовым ответом". После этого наши западные партнеры вновь заговорили о расширении санкций против России", - сказал эксперт, отметив, что все это вызвало бурную реакцию на российском валютном рынке.

Тем не менее, в ситуацию поспешил вмешаться ЦБ РФ, опасающийся, что излишние рубли в банковской системе будут брошены на покупку валюты. Таким образом, регулятор предложил однодневные депозиты по ставке, близкой к ключевой.

"На этом фоне курс доллара на ММВБ держится в районе 56 рублей 90 копеек, евро торгуется на отметке 60 рублей 40 копеек, индекс ММВБ находится на уровне 1985 пунктов, а цены на североморскую смесь Brent откатились ниже 56 долларов за баррель", - констатирует Задоя.

Аналитик отметил, что сейчас в центре событий находится нарастание геополитической напряженности, и дальнейшее ее разрастание может привести "к достаточно серьезному снижению аппетитов к риску на российских биржа".

"Мы уже видим, как индекс ММВБ рухнул ниже психологического уровня в 2000 пунктов. Рубль также находится под угрозой, несмотря на рост нефтяных фьючерсов. Пока же наши прогнозы по курсу российской валюты остаются без изменений, мы уже неоднократно говорили о необходимости покупок доллар/рубль от 56 до 57 рублей за доллар. Цели 62-63, в среднесрочной перспективе именно эти уровни будут являться целевыми для валютной пары доллар/рубль", - подчеркнул эксперт.