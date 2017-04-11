Материнский капитал в 2017 году, изменения, свежие новости: маткапитал разрешат тратить на любые цели - СМИ

Материнский капитал 2017, последние новости: родившие второго ребенка до 35 лет жительницы России получат, кроме материнского капитала, доплату в размере 250 тысяч рублей.

Вице-премьер Ольга Голодец поручила Минтруду совместно с Минфином и Минэкономразвития разработать законопроект, по которому молодые мамы, родившие второго ребенка до 35 лет, будут получать не только материнский капитал, но и доплату в размере 250 тысяч рублей, причем доплату можно будет потратить на любые цели.

Ранее депутаты Госдумы выступили за предложение разрешить родителям тратить маткапитал на покупку машины, однако таким образом ужшкммт можно будет купить только отечественный автомобиль, причем продать его можно будет только через три года с момента покупки.

Как отмечает Life, профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления Любовь Храпылина заявила, что у программы материнского капитала есть еще одна слабая сторона — нестабильность.

"Материнский капитал — хороший инструмент для того, чтобы стимулировать деторождение", — отметила она.

По ее словам, сложившаяся ситуация с материнским капиталом очень нестабильна, его постоянно пытаются отменить, изменить, сделать не единовременную большую выплату, а ежемесячные по частям, что "крайне неуместно".

В 2015 году стало известно, что программа маткапитала продлена до конца 2018 года. Сейчас правительство обсуждает возможность продлить ее до 2023 года.

Примечательно, что дополнительные выплаты — это не единственное возможное изменение. Также Минтруд также должен проработать идею о пособиях. Так, женщина, родившая двух детей до 25 лет, будет получать ежемесячное пособие на каждого ребенка, пока ему не исполнится 1,5 года, в размере прожиточного минимума (сумма составляет 9,3 тысячи рублей).