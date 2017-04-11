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Порошенко предложил конфисковать уголь у ДНР и ЛНР

Опубликовано 11.04.17 14:40 Порошенко предложил конфисковать уголь у ДНР и ЛНР

Украина отказывается от любого товара, произведенного на неподконтрольных территориях ДНР и ЛНР.

Президент Украины Петр Порошенко на ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) выступит с инициативой конфискации угля, добываемого на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом в эфире канала "112 Украина" заявила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко, передает ТАСС.

"Президент сказал, что следующий вопрос, который он будет выносить на СНБО, - это вопрос возможной конфискации угля, который сейчас с захваченных шахт на территориях (неподконтрольных Киеву - прим.) отправляется в Россию, а оттуда под маркой якобы ужшкммт российского или другого угля будет продаваться на Украине", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов.

Как сообщал Topnews, в конце января 2017 года группа ветеранов АТО в Донбассе, в том числе несколько нардепов Верховной рады Украины, блокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву областями Донбасса. Активисты "торговой блокады" заявили, что любая торговля с ЛДНР противозаконна, а все идущие товарные перевозки являются контрабандой.

Ранее из-за "торговой блокады" власти ДНР объявили о введении внешнего управления на ряде украинских предприятий, расположенных на территории Донбасса.
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