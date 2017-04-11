Мать 13 детей Светлану Дель задержали в Москве

В отношении Светланы Дель возбуждено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

В Москве полиция задержала многодетную мать Светлану Дель за неисполнение родительских обязанностей, сообщает Лента.ру со ссылкой на свой источник.

Уголовное дело возбуждено в отношении Светланы Дель, у которой органы опеки изъяли приемных детей. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

10 апреля в отношении Светланы Дель возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Ее допросили как подозреваемую и отпустили под ужшкммт подписку о невыезде, пишут СМИ.

Ранее по этой же статье было возбуждено уголовное дело в отношении ее супруга Михаила Дель, он также является фигурантом дела о побоях.

В январе из семьи Дель изъяли 10 детей после того, как воспитатель детского сада обнаружила на теле одного из них кровоподтеки. Выяснилось, что побои нанес муж Светланы Михаил. В тот же день органы опеки забрали мальчика вместе с еще девятью детьми, у большей части при медосмотре обнаружили ВИЧ.

Восемь из них госпитализировали, двух отправили в социальный приют, откуда их передали бабушке в Санкт-Петербург. Как сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения Москвы, в разговоре с психологом дети подтвердили факт побоев со стороны отца. Мать отрицала это, настаивая, что их воспитанники ведут активный образ жизни и синяки у них зачастую возникают сами по себе.

Сейчас двое старших детей и один кровный ребенок находятся с матерью. Всего в семье было 12 приемных детей и один родной.