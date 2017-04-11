В Минфине рассказали, когда Россия признает биткоин

В Минфине предложили легализовать операции с биткоинами и другой криптовалютой.

Российские власти уже в 2018 году могут легализовать операции с виртуальной валютой - биткоинами. Об этом в интервью изданию Bloomberg заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, пишет "РГ".

Россия борется с незаконными денежными переводами, поэтому, по словам Моисеева, государство должно знать каждого участника финансовых операций. "Если проходит транзакция, то ее участники должны понимать, у кого они покупают и кому они продают валюту, как это происходит ужшкммт при банковских операциях", - отметил Моисеев.

В июле 2016 года Моисеев сообщил, что Минфин подумывает разрешить россиянам покупать биткоины и использовать их за границей в тех странах, где они разрешены. Кроме этого, ранее зампред Банка России Ольга Скоробогатова поясняла, что электронная валюта должна быть национальной, для того, чтобы у тех, кто ее использует, были гарантии государства.

Под биткоинами понимается цифровая валюта, созданная и работающая только в сети интернет. Никто не контролирует ее, эмиссия валюты происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру, используя программу для вычисления математических алгоритмов. Именно в этом заключается суть биткоина.