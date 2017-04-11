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Главы МИД G7 не стали наказывать Россию новыми санкциями из-за Сирии

Опубликовано 11.04.17 13:52 Главы МИД G7 не стали наказывать Россию новыми санкциями из-за Сирии

Все страны G7 согласились с тем, будущее Сирии не должно быть связано с Башаром Асадом.

Министры иностранных дел стран G7 на саммите в Лукке (Италия) не приняли решения о расширении санкций против России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ и главу МИД Франции Жан-Марка Эйро.

При этом, по его словам, министры, обсуждая сирийскую тему, согласились, что будущее Сирии не должно быть связано с президентом Башаром Асадом.

Вопрос о расширении санкций в отношении России в связи с действиями в Сирии на встрече глав МИД "семерки" не обсуждался, хотя глава МИД Великобритании Борис Джонсон пытался поднять эту тему.

По ужшкммт его утверждению, "страны "семерки" очень четко скажут России, что это лицемерие нужно остановить". "Она (Россия) должна быть полностью вовлечена в политический процесс, чтобы выйти из этой ситуации", - сказал Эйро журналистам. Его цитирует ТАСС.

"Будущее Сирии невозможно в случае сохранения у власти (президента) Башара Асада", - утверждал глава ведомства. Кроме того, он призвал обеспечить прекращение огня в Сирии.

При этом британская газета The Daily Mail сообщила, что идею Джонсона о дополнительных санкция против России заблокировала Германия вместе с рядом других стран ЕС. Издание уточнило, что эти страны настаивают, что нужно сначала провести полномасштабное расследование данных о применении химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которого погибли мирные жители.

В "большую семерку" (G7) входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.
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