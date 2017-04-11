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В Питере пьяный пассажир BMW расстрелял сотрудника ГИБДД

Опубликовано 11.04.17 13:02 В Питере пьяный пассажир BMW расстрелял сотрудника ГИБДД

Инцидент произошел на Салтыковской дороге.

В Санкт-Петербурге попытка инспекторов ГИБДД остановить нарушителя ПДД в Красногвардейском районе закончилась стрельбой в инспектора, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на полицию города.

Инцидент произошел 9 апреля. Сотрудники ДПС несли службу на Салтыковской дороге: именно там, у дома №18, они заметили BMW, которым управляла женщина 28 лет. Остановка автомобиля разозлила ее пассажира, который вышел из машины и, находясь в неадекватном состоянии, начал оскорблять полицейских, пытался отобрать у инспектора документы своей спутницы, а затем и вовсе достал ужшкммт травматический пистолет и выстрелил в правоохранителя. Инспектор получил ранение.

Водителя и пассажира задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что петербурженка не должна была находиться за рулем, поскольку ее лишили права управления автомобилем на полтора года. У женщины, которая, предположительно, была в нетрезвом состоянии, также имеется судимость. Ее спутник ранее неоднократно был судим за хранение наркотиков.

По факту стрельбы в сотрудника полиции проводится проверка.
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