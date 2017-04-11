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СМИ: Диана Шурыгина госпитализирована с психическим расстройством

Опубликовано 11.04.17 12:45 СМИ: Диана Шурыгина госпитализирована с психическим расстройством

По словам журналистов, известной на всю страну жертве изнасилования предстоит пройти длительное лечение.

Журналисты сообщили о госпитализации 17-летней жертвы изнасилования из Ульяновска Дианы Шурыгиной. По слухам, у нее диагностировали психическое расстройство. Как стало известно Life, сейчас девушка проходит полное обследование, по результатам которого ей будет назначено лечение.

На госпитализации Дианы Шурыгиной настояла мать девушки: женщина пожаловалась на нестабильное психическое состояние дочери. По некоторым данным, девушка уже прошла обследование у невролога и психиатра. Ей могут ужшкммт назначить лечение сроком на два месяца.

Как писал TopNews, Диана Шурыгина прославилась после скандальной истории, рассказанной ей на шоу "Первого канала" "Пусть говорят".

Однако телезрители и пользователи соцсетей заподозрили жертву изнасилования в том, что она под давлением своих родителей намеренно оговорила молодого человека, который в итоге получил восемь лет тюрьмы (позднее приговор смягчили до трех лет лишения свободы).
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