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ФСБ: ИГИЛ готовит новые теракты в России

Опубликовано 11.04.17 12:11 ФСБ: ИГИЛ готовит новые теракты в России

Также глава ведомства раскрыл детали задержаний после теракта в Санкт-Петербурге и отметил, что в 2016 году спецслужбы предотвратили 16 терактов с участием граждан стран СНГ.

По словам главы Национального антитеррористического комитета Александра Бортникова, члены запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) вынашивают планы по организации атак в России.

"Поступает большой объём оперативной информации, свидетельствующей о том, что главари террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке в составе так называемого Исламского государства, вынашивают намерения осуществить террористические атаки в различных регионах мира, в том числе в Российской Федерации", - цитирует Бортникова Life.

В качестве примеров реализации таких ужшкммт планов Бортников привёл теракты, совершённые в последнее время в России, Великобритании, Швеции и Египте.

Также директор ФСБ раскрыл подробности расследования уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга.

"В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержано восемь членов законспирированных террористических ячеек, шесть из которых находились в Санкт-Петербурге, двое — в Москве, все — выходцы из Центральной Азии", — сказал Бортников.

Во время обысков силовиками было изъято большое количество оружия и средств поражения. В настоящее время спецслужбы занимаются поисками организаторов теракта.

По словам Бортникова, в 2016 году в России было предотвращено 16 терактов, целью которых должны были стать такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород, Сочи, Тула и Уфа. 

Глава ФСБ отметил, что организаторами этих преступлений были выходцы из стран СНГ, и большинство из них — трудовые мигранты.

"Результаты анализа имеющейся информации свидетельствуют о том, что основной костяк террористических групп составляют граждане стран СНГ, прибывшие в Россию в потоках трудовой миграции. Часть из них проходила подготовку и участвовала в боевых действиях в Сирии и Ираке, — отметил Бортников.

Как писал TopNews, взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге прогремел днем 3 апреля. Также на станции "Площадь Восстания" была обнаружена самодельная бомба, замаскированная под автомобильный огнетушитель. Помнению следствия, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. 
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