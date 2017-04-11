 
TOP 10

1 "Белые каски" подозревают в создании фейков о химатаке в Сирии (ВИДЕО)

2 Мэр Красноуфимска предложил помянуть жертв теракта в Питере "зажигательным смехом" (ВИДЕО)

3 Порошенко собирается конфисковать уголь у Донбасса

4 "Перешел красную черту": Усманов подаст в суд на Навального за клевету

5 В Москве прощаются с Евгением Евтушенко (ФОТО, ВИДЕО)

6 В Турции прогремел мощный взрыв (ФОТО, ВИДЕО)

7 СМИ: "обманутый Навальным школьник" оказался студентом Академии госслужбы (ВИДЕО)

8 СМИ: питерского смертника Джалилова депортировали из Турции в 2016 году

9 Тарасов выложил в Instagram ФОТО с голой Костенко в бане

10 Рэпер 50 Cent ударил фанатку во время выступления (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Сын Трампа рассказал, как его сестра повлияла на решение отца нанести удар по Сирии

Опубликовано 11.04.17 12:20 Сын Трампа рассказал, как его сестра повлияла на решение отца нанести удар по Сирии

Подтвердилась версия о причастности Иванки Трамп к удару по Сирии.

Сын президента США Дональда Трампа Эрик заявил, что информация о том, что его сестра Иванка надавила на отца, чтобы тот отдал приказ о нанесении ракетного удара по сирийской правительственной базе, соответствует действительности.

«Иванка — мать троих детей, и у нее есть влияние. Я уверен, она сказала: "Послушай, это ужасно". В такие моменты мой отец будет действовать»,— сказал Эрик Трамп.

Также он подчеркнул, что решение президента США о ракетном ударе было обдуманным, Дональд Трамп «не ужшкммт действовал импульсивно», — цитирует его RT со ссылкой на The Telegraph.

Ранее Topnews сообщал, что на решение президента США Дональда Трампа нанести ракетный удар по правительственным войскам Сирии повлияла его дочь. Она решила надавить на отца, когда увидела по кабельному телевидению фотографии тел погибших якобы в результате химической атаки в Идлибе, в которых США и их союзники обвинили правительство президента Сирии Башара Асада.
 
Другие материалы по этой теме

СМИ: дочь Трампа повлияла на решение о ракетном ударе по Сирии

Сын Трампа напомнил американским знаменитостям их обещание покинуть США

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга