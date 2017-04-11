Сын Трампа рассказал, как его сестра повлияла на решение отца нанести удар по Сирии

Подтвердилась версия о причастности Иванки Трамп к удару по Сирии.

Сын президента США Дональда Трампа Эрик заявил, что информация о том, что его сестра Иванка надавила на отца, чтобы тот отдал приказ о нанесении ракетного удара по сирийской правительственной базе, соответствует действительности.

«Иванка — мать троих детей, и у нее есть влияние. Я уверен, она сказала: "Послушай, это ужасно". В такие моменты мой отец будет действовать»,— сказал Эрик Трамп.

Также он подчеркнул, что решение президента США о ракетном ударе было обдуманным, Дональд Трамп «не ужшкммт действовал импульсивно», — цитирует его RT со ссылкой на The Telegraph.

Ранее Topnews сообщал, что на решение президента США Дональда Трампа нанести ракетный удар по правительственным войскам Сирии повлияла его дочь. Она решила надавить на отца, когда увидела по кабельному телевидению фотографии тел погибших якобы в результате химической атаки в Идлибе, в которых США и их союзники обвинили правительство президента Сирии Башара Асада.

