Похороны Евгения Евтушенко проходят 11 апреля в Москве (ФОТО, ВИДЕО)

Похороны поэта Евгения Евтушенко пройдут на Переделкинском кладбище в Подмосковье.

В Центральном доме литераторов в Москве 11 апреля 2017 проходит церемония прощания с известным поэтом Евгением Евтушенко, который скончался в США 1 апреля в возрасте 84 лет. С 2011 года он страдал онкологическим заболеванием.

Как пишет Life, поэт хотел, чтобы его похоронили в России. Ранее вдова Евгения Евтушенко Мария Новикова говорила о том, что последним пристанищем её супруга станет кладбище в Переделкине.

Похороны Евгения Евтушенко 11.04.2017. ВИДЕО

В день прощания с Евгением Евтушенко просветительский проект актёра Анатолия Белого "Кинопоэзия" при поддержке библиотек Москвы и столичного Департамента культуры проведёт в соцсетях акцию #читаемЕвтушенко, в ужшкммт которой примут участие актёры Евгений Миронов, Сергей Безруков, Максим Виторган, Алёна Бабенко, Виктория Толстоганова, Максим Матвеев.

На фото: Переделкинское кладбище, где будет похоронен Евгений Евтушенко

Евгений Александрович Евтушенко родился в Иркутской области 18 июля 1932 года. Его первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году. Он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году поэта номинировали на Нобелевскую премию по литературе.