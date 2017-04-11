Когда откроют Египет для туристов 2017, новости сегодня: теракты в Египте не повлияют на возобновление авиасообщения с Россией

Египет 2017, открытие для россиян, самые свежие новости сегодня: ранее стало известно, что Египет закончил выполнение всех требований российской стороны в области безопасности аэропортов.

По словам директора Ассоциации туров России Майи Ломидзе, воскресные теракты в Египте не должны сорвать намечающееся возобновление авиасообщения между Россией и Египтом.

«Теракты, которые были произведены сегодня, в Вербное воскресенье, в церквях Египта, не имеют отношения к туристам и не повлияют на сроки ожидаемого возобновления авиасообщения», — подчеркнула она в интервью РИА Новости.

Ломидзе отметила, что, целью атак террористов были не курортные местности, поэтому произошедшая трагедия не ужшкммт повлияет на развитии туризма.

Ранее TopNews писал о том, что Египет закончил выполнение всех требований российской стороны в области безопасности аэропортов, и сейчас Каир ожидает, что авиасообщение возобновится в мае этого года после подписания в Москве протокола о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации.

В минувшее воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов прогремели три взрыва. В результате погибли около 30 человек, еще порядка 80 получили ранения.

В связи с воскресными терактами власти Египта ввели на три месяца режим чрезывайного положения.