Правозащитники поставили под сомнение достоверность кадров химической атаки в сирийской провинции Идлиб.

Представители Пентагона заявили, что продолжают выяснять, кто виноват в якобы имевшей место химической атаке в Идлибе, в качестве доказательств котрой были названы видеокадры, опубликованные на сайте организации "Белые каски".

Утверждается, что в кадре запечатлены последствия атаки сирийской авиации на город Хан-Шейхун 4 апреля, причем даже называется отравляющее вещество — газ зарин.

Однако ряд экспертов, среди которых оказался председатель общественной организации "Шведские Врачи за Права Человека", влиятельный ужшкммт европейский ученый, преподававший в Гарварде, Марчелло де Ноли, не разделяют официальную позицию американских властей.

"Определенно, это геополитическое алиби для западных игроков. Их разгромили в Сирии, поэтому они сейчас отчаянно пытаются вернуть инициативу. В обстановке отчаяния и рождаются такие идеи, как приказ президента Трампа бомбить сирийскую авиабазу", - цитирует "Первый канал" профессора.

Доктора медицинских наук де Ноли также интересует, как волонтеры работали в зоне химического поражения без элементарных средств защиты, и почему в кадре слышны фразы "пахнет зарином"?

"В документах организации по запрещению химического оружия указано: зарин — это жидкость без цвета и запаха. Тот мистер на видео говорит, что чувствует запах зарина. Это точно выдумано. Кроме того, зарин сильно поражает кожные покровы. К ним нельзя прикасаться без перчаток, нельзя даже дышать рядом с больным — можно пострадать", - сказал специалист.

По его словам, "Белые каски" работают только в районах, подконтрольных сирийской оппозиции, а вопросы к достоверности их видео возникали и ранее.

Так, в феврале организация Human Rights Watch перечислила "сомнительные" случаи химатак в Сирии. В список попали и "атаки", о которых заявляли "Белые каски". В частности, "каски" представили запись газовой атаки в Сармине провинции Идлиб 15 апреля 2015 года.

Де Ноли отправил видео специалистам для получения квалифицированного мнения.

"Шприц, использованный для "внутрисердечной инъекции", показанной на теле мертвого мальчика, был пустым или же его раствор никогда не вводился в ребенка", - говорится в выводе.

Эксперты также подчеркнули, что ребенок мог бы умереть во время "спасательных" процедур, показанных на видеозаписи.

"Я изучил множество роликов в интернете и пришел к выводу, что задача «Белых касок» — не спасать жизни, а создавать образ народа, который страдает от кровавого сирийского режима. Это настоящая машина пропаганды. Но почему журналисты западных СМИ не интересуются элементарной проверкой фактов? Почему правительство принимает решения, основанные на информации, которая не проверена?" - говорит де Ноли, отмечая, что США "используют поддельную фальшивую информацию как повод для изменения геополитической картины мира, для вторжения и военной оккупации многих государств".