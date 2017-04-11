Какой сегодня праздник: 11 апреля отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Также в этот день отмечается Песах, а в народе чествуют дерево березу.

Какой сегодня праздник 11 апреля 2017: Международный день освобождения узников концлагерей

11 апреля, во всем мире отмечается довольно скорбная дата - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Именно в этот день в 1945 году произошло интернациональное восстание узников концлагеря Бухенвальд против гитлеровцев.

Во время Второй мировой войны через лагеря смерти прошли 18 миллионов человек, из которых 5 миллионов были гражданами Советского Союза. Людей помещали в места ужшкммт заключения по политическим, социальным, расовым, религиозным и иным признакам.

11 апреля во многих странах проводятся памятные мероприятия, встречи бывших узников и поминовение погибших.

Какой праздник сегодня, 11 апреля: Песах

11 апреля 2017 года Иудеи сегодня празднуют Песах, или Пасху - самый древний из еврейских праздников, он связан с одним из важнейших событий в истории народа - с Исходом из египетского рабства в середине XIII века до нашей эры. По велению Бога Моисей вывел из Египта детей Израиля, которым угрожала гибель. Песах в переводе с иврита означает " миновать смерть " .

Песах также известен, как праздник весны. Он символизирует пробуждение природы, обновление мира и освобождение человека.

По легенде, перед Исходом люди не успели заквасить тесто, поэтому напекли пресных лепешек. Однако есть свидетельства, что пастушеский праздник опресноков отмечали еще до Моисея. Но до сих пор маца - пресные лепешки, которые полагается есть в Песах, - напоминание о хлебе, который ели евреи, спешно покидая Египет. Спешка была не напрасной - египетская армия во главе с фараоном гналась за ними по пятам. Но на седьмой день Исхода Красное море расступилось перед евреями, а затем сомкнуло свои воды над головой египтян.

Какой народный праздник сегодня, 11.04.2017: Берещенье

Стройной русской красавице-березе традиционно воздают почести 11 апреля. Это особенно любимое в народе дерево символизирует свет, здоровье, саму жизнь. В народной культуре березе посвящено множество обрядов и поверий.

К примеру, следовало хлестать детей березовым прутиком не в наказание, а чтобы исцелить от болезней. Березовая ветка, если ее воткнуть в крышу избы, служила оберегом от удара молнии. И, конечно, русская баня не была бы так хороша без березовых веников.

Христиане верили, что именно береза укрыла собой Деву Марию и младенца Христа, когда случилось ненастье.

На Берещенье люди ходили в березовые рощи, чтобы послушать деревья - не начал ли в них двигаться сок, заготовку которого обычно никто не пропускал. Из березового сока готовили сбитень с медом и приправами, а и в свежем виде давали его больным, веря, что он очистит их кровь и прогонит хворь, поселившуюся в желудке.