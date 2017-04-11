Лагерь мигрантов во Франции уничтожен пожаром из-за беспорядков (ВИДЕО)

Число пострадавших в результате беспорядков в лагере беженцев во Франции увеличилось до 10.

Большую часть лагеря для мигрантов Грант-Синт на севере Франции недалеко от Дюнкерка была уничтожена в результате пожара, вспыхнувшего после массовой драки, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Reuters.

По меньшей мере, шесть человек пострадали в результате беспорядков. Органам правопорядка, вмешавшимся в ситуацию, противостояли около 150 мигрантов. По словам источника, один из пострадавших был сбит автомобилем за пределами лагеря, в настоящее время он находится ужшкммт в критическом состоянии. Еще трое мигрантов получили ножевые ранения.

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Число пострадавших в результате беспорядков в лагере беженцев в окрестностях Дюнкерка на севере Франции увеличилось до 10 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

Согласно данным издания, конфликт вспыхнул между различными этническими группами. Затем в противостояние была вынуждена вмешаться полиция, которая применила против погромщиков слезоточивый газ и дубинки. В результате беспорядков вспыхнул пожар, который быстро распространился по всему лагерю и в итоге практически полностью уничтожил его.

По информации СМИ, в лагере проживали до 1,5 тысячи беженцев - афганцев и курдов, которые рассчитывали переправиться через Ла-Манш и попасть на территорию Великобритании.

Лагерь Грант-Синт находится по пути из Дюнкерка в Кале, многие беженцы с Ближнего Востока и из Северной Африки находят здесь убежище, спасаются от насилия и прочих трудностей. За последнее время численность лагеря значительно увеличилась, что обострило социальные противоречия и привело к вспышке насилия.