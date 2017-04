Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за материалы о Путине Газета New York Times удостоена Пулитцеровской премии за освещение "российского вмешательства" в американские выборы США. Газета The New York Times получила Пулитцеровскую премию за публикации российском президенте Владимире Путине. Лауреаты были объявлены в Колумбийском университете в Нью-Йорке, пишут "Ведомости". Журналисты газеты получили премию в номинации «Международный репортаж» «за определяющие повестку дня материалы об усилиях Владимира Путина по продвижению российского влияния за границу», раскрывающие в частности, такие методы, применяемые властями, как преследование в интернете и распространение компромата в отношении оппонентов, говорится на сайте премии. «Решение выдвинуть ужшкммт сотрудников The New York Times на Пулицеровскую премию по международной журналистике было принято в связи с тем, что их материалы о Владимире Путине заняли первые места в списке важных новостей последнего времени. Это тема была самой важной, и поэтому мы уделили ей особое внимание», - сообщил руководитель оргкомитета Пулитцеровской премии Майкл Прайд. В этом году на премии в 21 номинации было выдвинуто 3008 произведений, в том числе 1187 - в области журналистики, 223 музыкальные композиции, 1525 книг, 73 пьесы. The New York Daily News и ProPublica стали лауреатами премии «За службу обществу» за освещение нарушений, допущенных полицией при выселении сотен людей, в основном бедных представителей национальных меньшинств. Газета East Bay Times получила премию за оперативную подачу информации, за материалы о пожаре в клубе Ghost Ship в калифорнийском Окленде. Журналист Charleston Gazette-Mail за расследование о контрабанде наркотиков в Западной Виргинии. Твитнуть Другие материалы по этой теме Мария Захарова получила титул «Женщина года» (ФОТО) Песков рассказал, как Путин отреагировал на речь Сокурова на премии "Ника" Новости наших партнеров