"Ювентус" - "Барселона": прогноз на матч 11.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Читайте в материале TopNews подробности предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Барселона" 11 апреля 2017.

"Ювентус" принимает 11 апреля 2017 года на поле своего стадиона каталонскую "Барселону" в матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Начало поединка в 21:45 мск.

"Ювентус" - "Барселона" 11 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию 1/4 финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Барселона" 11 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:35 мск.

"Ювентус" - "Барселона" 11 апреля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Ювентус" - "Барселона" 11 апреля 2017: перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов

"Ювентус" в 1/8 финала спокойно преодолел сопротивление "Порту" (2:0 и 1:0).

"Ювентус" - "Порту" 1:0 ВИДЕО голов

"Барселона", в свою очередь, провела два крайне драматических ужшкммт поединка с ПСЖ, проиграв в первом из них 4:0, но умудрившись выбить своего соперника из дальнейшего розыгрыша, одолев его во втором матче со счетом 6:1.

"Барселона" - ПСЖ 6:1 ВИДЕО голов

До этого клубы встречались в финале Лиги чемпионов 2014-2015. Тот поединок окончился победой "Барселоны" со счетом 3:1.

"Ювентус" - "Барселона" 1:3 ВИДЕО голов

По мнению нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина, его клубу не стоит рассчитывать на то, что "Барселона" повторит ошибку, допущенную в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ, когда сине-гранатовые уступили со счетом 0:4.

"Футбол так непредсказуем — команда, которую все списали со счетов, прошла в четвертьфинал. „Барса“ будет полна уверенности — в Париже они были явно «не в себе», и я не думаю, что это повторится вновь. В нашем поединке нам нельзя будет сбрасывать темп ни на минуту", - сказал игрок.

В свою очередь, главный тренер итальянцев Массимилиано Аллегри заявил, что в противостояниях с "Барселоной" нельзя рассчитывать на нулевые матчи.

"Чтобы пройти в следующий круг, надо провести два идеальных матча. При этом нам должно повезти. «Барселона» проиграла в выходные, но она никогда не ошибается в такого рода матчах. Она всегда борется в гостевых матчах, так что мы должны хорошо сыграть, когда нам представится возможность ужалить её", - отметил он.

В свою очередь, главный тренер "Барселоны" Луис Энрике заявил, что его подопенчые не нужнаются в мотивации перед матчем с "Ювентусом".

"Я смотрел много матчей „Ювентуса“, и эта команда всегда и на всех участках поля навязывает сопернику свой футбол. То же она будет делать завтра, но все вопросы по „Юве“ стоит адресовать Аллегри. Я же могу ответить только о том, что будем делать мы, а мы, как и всегда, постараемся победить. От матчей в чемпионате Италии у меня остались только приятные воспоминания. Мне выпал шанс познакомиться с иной культурой, которая мне очень понравилась", - сказал специалист.

"Ювентус" - "Барселона" 11 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор примерно одинаково оценивают шансы клубов. Ставки на победу хозяев принимаются в среднем с коэффициентом 2,6, на ничью - 3,4, на успех "Барселоны" - 2,9.

С букмекерами согласен бывший капитан и нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро.

""Барселона" является фаворитом, но у "Ювентуса" отличная команда. По сравнению с берлинским финалом состав изменился, так что воспоминания того матча не должны преследовать игроков.. Остановить трио Месси—Неймар—Суарес очень сложно, единственный путь к успеху – командная игра", - отметил он.