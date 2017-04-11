"Боруссия" - "Монако": прогноз на матч 11.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако" 11 апреля 2017 читайте в обзоре TopNews.

Дортмундская "Боруссия" принимает 11 апреля 2017 года на своем стадионе "Сигнал Идуна Парк" ФК "Монако" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало встречи в 21:45 мск.

"Боруссия" - "Монако" 11 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире матч "Боруссия" - "Монако" 11 апреля 2017 не покажут по федеральным каналам нашей страны, однако следить за ходом поединка онлайн можно будет в Сети.

"Боруссия" - "Монако" 11 апреля 2017: перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов

"Боруссия" на предыдущей стадии Лиги чемпионов смогла собраться с силами и пройти в двухматчевом противостоянии "Бенфику" из "Португалии" (0:1 и 4:0).

"Боруссия" - "Берфика" 4:0 ВИДЕО голов

"Монако", в свою очередь, не ужшкммт без труда одолел "Манчестер Сити" (3:5 и 3:1).

"Монако" - "Манчестер Сити" 3:1 ВИДЕО голов

Защитник "Монако" Фабиньо заявил, что клуб не откажется от своего стиля в матче с "Боруссией".

"Когда узнали, что будем играть с "Боруссией", то сразу поняли, что нас ждёт встреча с тяжёлым соперником. Который играет в атаке, как "Манчестер Сити", и имеет много талантливой молодёжи. В этом плане они похожи на нас. Превосходная команда, чуть более опытная в еврокубках, но мы ей ни в чём не уступим. Мы не откажемся от своего стиля игры. Он проложил нам дорогу в эту стадию турнира, так что будем играть в свой футбол и с "Боруссией"", - сказал спортсмен.

"Боруссия" - "Монако" 11 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Боруссию" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу хозяев в среднем с коэффициентом 1,6, на ничью - 4,4,на успех "Монако" - 5,9.