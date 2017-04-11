Точный срок пребывания Акбарджона Джалилова в Турции неизвестен.

По информации газеты Yeni Akit, подозреваемый в совершении теракта в петербургском метро Акбарджон Джалилов был депортирован из Турции в декабре 2016 года. В своем материале издание ссылается на осведомленный источник.

Газета сообщает, что точный срок его пребывания будущего террориста в Турции неизвестен, а после того, как Джалилов был внесен в "черный список", он еще год не выезжал из страны и находился там нелегально.

РБК уточняет, что в декабре Джалилов ужшкммт хотел покинуть Турцию через Анталью, но тогда оказалось, что он превысил сроки пребывания в стране. Ему предложили выплатить большой штраф либо депортацию и запрет посещать страну в течение пяти лет. В результате Джалилов выбрал второй вариант, а чтобы вернуться в Россию, он обратился в генконсульство РФ в Турциию.

О том, что Джалилов был в Турции в ноябре 2015 года, ранее сообщало агентство Reuters. При этом источники агентства приводили разговоры между его коллегами-поварами, судя по которым Джалилов мог уехать в Сирию.

Как писал TopNews, жертвами взрыва самодельной бомбы в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года погибли 14 человек, десятки получили ранения.