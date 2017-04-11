Страстная неделя 2017: что можно и что нельзя делать перед Пасхой, питание по дням

Православные верующие вступили в Страстную неделю - последнюю неделю перед Светлой Пасхой.

10 апреля 2017 года началась шестая и последняя неделя Великого поста — Страстная неделя, или, как еще ее называют, Страстная седмица

Она посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа. В Страстную неделю православные верующие готовятся к Пасхе и соблюдают множество традиций, призванных способствовать совершенствованию внутреннего мира человека.

Каждый из дней Страстной недели православные называют Великим или Страстным. И в каждый из этих дней верующие ужшкммт соблюдают определенные традиции, о которых мы расскажем в нашем материале.

Страстная неделя 2017 перед Пасхой: что можно есть по дням

Великий Вторник - 11 апреля

В этот день полагается закрыть все дела, связанные со стиркой, глажкой и пошивом одежды.

В этот день можно употреблять сырую пищу без растительного масла.

В этот же день вспоминаются проповеди Иисуса Христа о воскресении мёртвых, о Страшном суде и некоторые другие, а также эпизод из Нового завета, в котором, отвечая на вопрос, позволительно ли давать подать кесарю, Христос ответил знаменитой фразой «отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».

Великая Среда - 12 апреля

В Великую среду нужно вынести из жилища весь мусор и начать подготовку яиц к традиционной пасхальной покраске.

Верующие вспоминают о том, как Иуда Искариот принял решение предать Иисуса Христа за 30 сребреников, и о том, как покаявшаяся грешница приготовила Иисуса к погребению, омыв его слезами и помазав драгоценным миром его ноги.

На вечерней службе верующие стараются исповедоваться. В пищу в этот день можно употреблять сырую пищу без масла.

Великий или Чистый Четверг - 13 апреля

В этот день принято особенно тщательно наводить порядок в доме (на протяжении шести дней после этого прибираться, по традиции, нельзя). Вечером верущие кладут в воду предмет из серебра, чтобы на следующий день умыться этой водой.

Также в этот день принято заготавливать соль, поскольку считается, что она будет обладать целебными свойствами.

Православные верующие в Чистый Четверг пекут куличи и готовят творожные пасхи, а перед замесом теста обязательно читают молитвы соответствующего толка.

Также не следует забывать, что в Великий Четверг в церквях зажигаются огни, которые прихожане берут с собой и несут домой. Считается, что такая свеча сбережет дом от пожара на протяжении всего года.

Великая или Страстная Пятница - 14 апреля

Самым строгим днем Великого поста и всей Страстной недели является Великая или Страстная Пятница. Из Библии следует, что именно в этот день был распят Иисус Христос.

В Страстную Пятницу категорически запрещается вести работы по дому, петь и веселиться. В память о Христе нужно воздержаться от пищи.

Верующим следует максимально избегать суетных дел (за исключением тех, что связаны с подготовкой к Пасхе) и посвящать как можно больше времени мыслям о жертве, на которую Христос пошёл ради людей.

Великая Суббота - 15 апреля

Страстная суббота посвящена воспоминаниям о погребении и пребывании во гробе тела Иисуса Христа, а также приготовлению к Пасхе — Воскресению Христа, которое в этом году отмечается 16 апреля.

Великая Суббота по-праву именуется самым тяжелым днем для хозяек, так как в этот день следует приготовить все необходимое для пасхального застолья, а также освятить пищу в церкви.

На протяжении всей ночи, которая будет предшествовать празднику, в церквях проходит ночная служба, когда прихожане могут встретиться Пасху вместе.