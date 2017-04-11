Курс доллара на сегодня, 11 апреля 2017: прогноз экспертов - доллар и евро получат мощный стимул для роста

Курс валют на сегодня, 11 апреля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 11 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 11 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 11 апреля 2017 составляет 57,38 руб., курс евро на сегодня равен 60,74 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 11 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 55,99 руб. при покупке и 59,11 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня равен 59,36 руб. и 62,86 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко прогнозирует непростую ужшкммт неделю для рубля: на первый план вышли геополитические риски, заставившие игроков пересмотреть свои текущие позиции по рублю.

Она отметила, что на прошлой неделе на графике пары рубль-доллар появились сигналы, указывающие на дальнейший рост американской валюты, как минимум до зоны 57,7-58 рублей. При этом прорыв выше 58 рублей откроет дорогу в направлении 60-61 рубля. В свою очередь, в паре В паре рубль-евро разворотных сигналов пока недостаточно, хотя не исключается рост до ближайшего сопротивления, проходящего через уровень 61,5 рубля.

"Как будет дальше развиваться динамика ключевых валютных пар USD/RUB и EUR/RUB, во многом зависит от тех данных, которые будут поступать на этой неделе. И первое, на что стоит обратить внимание, так это на данные за I квартал", - цитирует специалиста "Российская Газета".

Во вторник рынок ожидает данных по текущему счету РФ за I квартал. Также интерес вызывают грядщуие переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 12 апреля. В этот же день опубликуют доклад ОПЕК по нефтяному рынку и данные по запасам от API и EIA.

Кроме того, в четверг также добавится и доклад МЭА о нефтяном рынке, а в пятницу - рынок ждет сведений о числе действующих буровых в США от BakerHughes.

"Под занавес недели торговая активность на рынках спадет, так как многие биржи Европы будут закрыты в преддверии Католической Пасхи, облигационный рынок США будет открыт лишь до полудня пятницы. Торговля как на фондовом, так и на валютном рынке в отсутствии части игроков всегда выглядит вялой. Поэтому, если иностранные валюты и получат импульсы к своему росту, то, скорее всего, это произойдет в первой половине недели", - резюмирует Игнатенко.