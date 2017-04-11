Курс доллара на сегодня, 11 апреля 2017: спекулянты ставят на скорое падение рубля - эксперты

Курс валют на сегодня, 11 апреля 2017: ЦБ РФ повысил официальные курсы доллара и евро на сегодня, 11 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 11 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня поднялся 18 копеек по сравнению с показателем на выходные и понедельник и составил 60,74 рубля, курс доллара на 11 апреля 2017 вырос на 47 копеек - до 57,38 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 33,84 копейки - до 58,90 рубля.

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По словам экспертов, мировые хедж-фонды и другие ужшкммт спекулятивные игроки резко увеличили ставки на ослабление рубля, усмотрев возможность для коррекции курса, достигавшего максимальной отметки с июля 2015 года.

Согласно сведениям Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США, короткая позиция за неделю по 4 апреля выросла в 4,5 раза до 6 тыс. 429 контрактов, достигнув пика за последние 6 месяцев, отмечает Finanz.

На этом фоне рубль показывает второй среди развивающихся рынков результат по динамике укрепления к доллару с начала года, причем Банк России проводит умеренно-жесткую политику, которая делает привлекательными операции кэрри с рублем. При этом поддержку ралли на прошлой неделе оказала нефть, в результате чего рубль обновил пик более чем за полтора года.

Тем не менее, в минувшие выходные стало известно, что Конгресс США рассматривает законопроект о новых санкциях против России, ужесточающий действующий санкционный режим. Его задумали в качестве ответа на "вмешательство" России в ход выборов президента США, "невыполнение" Москвой Минских договоренностей, за "незаконное присоединение" Крыма и признание Южной Осетии и Абхазии.

Согласно проекту, ожидается введение санкций против физических и юридических лиц, инвестирующих в российскую отрасль добычи углеводородов более $20 млн. Тем самым фактически будут запрещены крупные вложения в ценные бумаги всех российских нефтегазовых компаний. Под действие санкций могут попасть физлица, банки и компании, покупающие государственные облигации России.

Эксперты предупреждают, что бегство иностранцев из российского госдолга обрушит котировки ОФЗ, взвинтит стоимость займов для правительства России и приведет к резкому обесценению рубля. Как писал ранее TopNews, аналитики не исключают повторение сценария взрывной девальвации 1998-го, 2008-го и 2014 годов.