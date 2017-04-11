Пентагон признался, что не знает настоящих организаторов химатаки в Сирии

Также глава Пентагона заявил о выводе из строя 20 процентов сирийской авиации.

Представитель центрального командования США Джон Томас заявил, что американское разведывательное сообщество будет продолжать выяснять, кто несет ответственность за предполагаемую химическую атаку в Сирии, сообщают РИА Новости.

«Ответ на вопрос, кто является ответственным за эту атаку, мы оставляем за разведслужбами, которые продолжат это выяснять», - заявил Томас, подчеркнув, что службы безопасности Соединенных Штатов будут следить за ходом расследования.

Стоит отметить, что ранее Запад обвинил в совершении химатаки ужшкммт в сирийской провинции Идлиб президента страны Башара Асада. При этом США и союзники не представили никаких доказательств, проигнорировав призыв России провести расследование.

Теперь же Томас признал, что ответа на вопрос о чьей-либо ответственности за инцидент нет, а также подтвердил, что фактически ракетный удар по авиабазе в Сирии был нанесен на основании бездоказательных обвинений в адрес Дамаска. Примечательно, что никаких расследований проведено не было, более того, что США закрыли глаза и на тот факт, что ранее международные организации признали отсутствие и Сирии химического оружия.

Президент России Владимир Путин назвал ракетный удар США актом агрессии против суверенного государства под надуманным предлогом.

Тем временем глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что нанесенный 7 апреля удар США по авиабазе Шайрат уничтожил либо повредил 20 процентов сирийской авиации. Также, по его словам, были выведены из строя пункты хранения топлива и боеприпасов, а также объекты ПВО. Об этом сообщает "Лента.Ру".

Таким образом правительственные войска потеряли возможность заправлять и вооружать самолеты в этом районе, из-за чего взлетно-посадочная полоса авиабазы простаивает.

Стоит отметить, что глава Пентагона предупредил, что «очередное применение химоружия» президентом Сирии Башаром Асадом станет «опрометчивым шагом». Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что США оставляют за собой возможность для новых действий в случае атак с использованием отравляющих веществ.

Напомним, 4 апреля сирийский город Хан-Шейхун подвергся химической атаке. В результате инцидента погибли 86 человека, в том числе и 30 детей. Дамаск отвергает все обвинения в применении запрещенного вооружения. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что «косвенная вина за гибель каждого мирного жителя на прошлой неделе» лежит и на России.